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23 de julho de 2026 às 15:30

Mais de 150 kg: Campeões Gavi e Fábian Ruiz recebem o próprio peso em tomates no regresso a casa

Os jogadores da seleção espanhola Gavi e Fabián Ruiz foram recebidos, esta quarta-feira, em festa na terra natal, Los Palacios y Villafranca, na província espanhola de Sevilha, após a conquista do Mundial 2026. Entre as várias homenagens, receberam um prémio pouco habitual: o equivalente ao peso de ambos em tomates, um dos produtos mais emblemáticos da região.

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