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25 de junho de 2026 às 14:00

"É muito importante que a PSU não seja um incentivo à preguiça", diz Paulo Núncio

Paulo Núncio apresentou um projeto-lei do CDS-PP que visa duplicar a dedução de IRS para famílias com três ou mais filhos. "Portugal enfrenta uma gravíssima crise demográfica", afirmou, no NOW.

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