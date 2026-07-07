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07 de julho de 2026 às 08:45

O momento em que Roberto Martínez anuncia o adeus à Seleção Nacional

Na conferência de imprensa depois da derrota e consequente eliminação do Mundial, Roberto Martínez confirmou que cumpriu frente à Espanha o último jogo ao leme da Seleção Nacional e não escondeu o orgulho pelo trajeto realizado.

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