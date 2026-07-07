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07 de julho de 2026 às 09:10

Chega propõe debate de urgência sobre “falhas brutais” nos exames nacionais

O Chega vai propor um debate de urgência no Parlamento para que o ministro da Educação dê explicações sobre as “falhas brutais” nos exames nacionais e afasta para já a realização de uma comissão de inquérito.

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