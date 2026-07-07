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07 de julho de 2026 às 08:47

Agradecimento a Martínez, futuro na Seleção e hipótese Jorge Jesus: o que disse Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo falou aos jornalistas no final do Portugal-Espanha (0-1), a contar para os oitavos de final do Mundial'2026. Em declarações na zona mista do AT&T Stadium, o capitão da Seleção Nacional deixou um agradecimento especial a Roberto Martínez, falou sobre o seu futuro na equipa das quinas e comentou ainda a hipótese Jorge Jesus para novo selecionador nacional.

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