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07 de julho de 2026 às 08:43

"Hoje é um dia triste, é um dia de decepção": Luís Montenegro reage a derrota de Portugal frente a Espanha

Apesar da derrota da Seleção Nacional, o primeiro-ministro expressou uma "profunda gratidão e reconhecimento" aos atletas portugueses pelo esforço demonstrado, destacando que o País continua a apresentar qualidade de topo a nível mundial, quer no desporto quer noutras áreas da sociedade.

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