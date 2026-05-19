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19 de maio de 2026 às 13:30

O momento em que Roberto Martínez anuncia a lista de convocados para o Mundial 2026

Selecionador anunciou esta terça-feira os jogadores que vão participar na fase final do Mundial. Estes são os convocados.

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