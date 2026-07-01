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01 de julho de 2026 às 13:47

Monte Etna deslumbra com espetáculo de lava incandescente

O Monte Etna, na ilha italiana da Sicília, voltou a entrar erupção na sexta-feira, a partir de uma fissura situada a cerca de 3 mil metros de altitude.

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