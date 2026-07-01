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01 de julho de 2026 às 13:46

Cidade do México em festa com vitória sobre o Equador e apuramento para os oitavos de final do Mundial

Milhares de adeptos encheram as ruas da Cidade do México, esta terça-feira, para celebrar a passagem aos oitavos de final do Mundial de Futebol, após um ‘jejum’ de quatro décadas.

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