Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
01 de julho de 2026 às 13:51

Incêndio em prédio de dez andares faz vários mortos em Antuérpia

Um incêndio deflagrou, esta quarta-feira, num edifício residencial em Antuérpia, na Bélgica, provocando vários mortos e deixando várias pessoas feridas. O fogo começou no oitavo piso e obrigou à evacuação do prédio, onde vivem mais de 200 pessoas.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30