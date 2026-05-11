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11 de maio de 2026 às 14:30

O momento em que Luís Montenegro se engana e diz 'führer' em vez de 'futuro' durante discurso na Alemanha

Primeiro-ministro discursou na semana passada na Alemanha.

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