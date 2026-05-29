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29 de maio de 2026 às 10:07

O momento em que foguetão de Jeff Bezos explode e deixa céu completamente laranja durante um lançamento de teste

Um foguetão da empresa espacial ‘Blue Origin’, fundada por Jeff Bezos, explodiu durante um teste numa plataforma de lançamento. O incidente fez com que habitações próximas do local sentissem o impacto.

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