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10 de junho de 2026 às 20:10

"Continuem a usar a IA como musa”: Melania Trump desafia alunos a explorar a inteligência artificial

A primeira-dama norte-americana, Melania Trump, incentivou estudantes a continuarem a explorar o potencial da inteligência artificial, esta terça-feira, durante uma cerimónia na Casa Branca. A mensagem foi deixada durante a entrega de prémios de um concurso nacional que desafiou jovens a usar ferramentas de IA para resolver problemas nas suas comunidades.

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