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27 de maio de 2026 às 11:20

O momento em que canguru à solta no Texas acaba capturado pela polícia

A polícia da cidade de Waco, no estado norte-americano do Texas, respondeu a uma ocorrência que dava conta que um canguru andava a saltar livremente pelas ruas da cidade. O animal acabou por ser capturado em segurança pelas autoridades.

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