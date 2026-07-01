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01 de julho de 2026 às 14:42

Homem detido após invadir e tentar incendiar casa de mulher em Espinho

Suspeito arrombou porta da residência da vítima e, na presença dos agentes da PSP, derramou álcool no chão com o intuito de provocar um incêndio. Foi detido e aguarda as medidas de coação.

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