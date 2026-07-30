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30 de julho de 2026 às 15:29

"O Estado não cuida": Isaltino Morais sobre incêndio em Oeiras

Deflagrou um incêndio na tarde desta quinta-feira numa zona de mato em Linda-a-Velha, Oeiras, e o presidente da autarquia esteve no local, tendo deixado críticas ao poder central.

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