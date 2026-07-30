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30 de julho de 2026 às 15:16

Multidão atravessa fronteira de Marrocos para Ceuta e autoridades querem decretar emergência nacional

Milhares de migrantes cruzaram, esta quinta-feira, a fronteira entre Marrocos e Ceuta. As autoridades de Ceuta pediram ao governo de Madrid que declarasse estado de emergência nacional. A escalada da tensão na fronteira entre a Espanha e o Marrocos ocorre após um aumento no número de migrantes que têm tentado chegar a Ceuta, principalmente a nado.

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