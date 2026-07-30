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30 de julho de 2026 às 18:29

Helicópteros combatem incêndio na costa inglesa com água do mar

Os bombeiros continuam, esta quinta-feira, a combater um incêndio de grandes dimensões em Dunwich Heath, em Suffolk, no leste de Inglaterra, recorrendo a helicópteros para recolher água do mar. O fogo já levou à retirada de moradores e turistas da zona.

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