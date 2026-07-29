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29 de julho de 2026 às 22:49

Novo áudio de Pedro Proença, outra vez com críticas aos árbitros

"Tu não tens uma nova geração de arbitragem. A gente olha e diz assim 'mas quem é que lá vem?'. Não vem ninguém", ouve-se neste novo áudio.

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