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22 de maio de 2026 às 12:54

Novas imagens mostram a mãe e padrasto que abandonaram crianças francesas a sairem de Fátima

O casal suspeito de abandonar duas crianças, de três e cinco anos, numa estrada em Alcácer do Sal, encontra-se sob custódia da GNR. A mãe e o padrasto dos menores estão a ser transportados desde Fátima até ao posto da GNR de Palmela, de onde seguirão para o Tribunal de Instrução Criminal de Setúbal para o primeiro interrogatório judicial e consequente aplicação de medidas de coação pelos crimes cometidos em território nacional.

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