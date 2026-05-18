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18 de maio de 2026 às 10:01

Navio cruzeiro atingido por surto de hantavírus chega ao porto de Roterdão para desinfeção

O navio cruzeiro atingido por um surto de hantavírus deu esta segunda-feira entrada no porto holandês de Roterdão, para ser sujeito a um processo de desinfeção. A bordo do MV Hondius seguiam 25 tripulantes e dois profissionais de saúde.

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