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10 de maio de 2026 às 11:02

Mourinho: "Depois do jogo com o Estoril terei uma semana para falar com quem achar que devo falar"

José Mourinho voltou a sublinhar este domingo, durante a conferência de imprensa de antevisão ao Benfica-Sp. Braga, que até ao momento não teve "nenhum contacto com o presidente ou nenhuma das pessoas importantes na estrutura" do Real Madrid sobre um eventual regresso ao emblema da capital espanhola na próxima temporada, afirmando que todas as informações que têm saído na imprensa a esse respeito são pura "especulação". "Continuam a falar do Real Madrid, eu continuo a fugir, mas a fugir com toda a honestidade", garantiu.

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