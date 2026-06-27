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27 de junho de 2026 às 08:10

Raio atinge fonte na Polónia enquanto crianças se refrescavam no local

Um grupo de crianças que se refrescava numa fonte em Breslávia, na Polónia, escapou ileso depois de um raio atingir o local onde brincavam. O fenómeno, registado durante uma onda de calor, causou danos graves no sistema da fonte, que ficou temporariamente limitado.

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