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10 de maio de 2026 às 12:35

Mourinho confirma dois titulares para o jogo com o Sp. Braga: "Não vale a pena tentar esconder o que se consegue saber"

Durante a conferência de imprensa de antevisão ao Benfica-Sp. Braga, José Mourinho acabou por confirmar dois dos jogadores que irão constar no onze titular da equipa para o embate da penúltima jornada do campeonato. Na mesma intervenção, o técnico dos encarnados acabou por comentar também as importantes ausências de Nicolás Otamendi e de Richard Ríos.

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