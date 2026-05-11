Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
11 de maio de 2026 às 17:30

Mota fica pendurada em semáforo após acidente no Canadá

Uma mota ficou presa no topo de um semáforo após uma violenta colisão com um carro, este sábado, na província da Colúmbia Britânica, no Canadá. Segundo as autoridades, o motociclista ficou ferido com gravidade, mas não corre risco de vida.

Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30