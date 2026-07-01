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01 de julho de 2026 às 14:44

Governo apresenta "plano antecipado" contra onda de calor que afetará o país a partir desta semana

A secretária de Estado da saúde, Ana Povo, explicou, esta quarta-feira, que plano vai permitir acompanhar a evolução do risco e garantir uma avaliação contínua e sistemática. Este, adianta a governante, pode ser adaptado consoante o decorrer da onda de calor.

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