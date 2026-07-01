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01 de julho de 2026 às 14:48

IPMA alerta que onda de calor poderá ser prolongada

Em entrevista à CMTV, esta quarta-feira, o meteorologista do IPMA Jorge Ponte explicou que o aviso vermelho de dois dias, até sábado, 4, "poderá ser prolongado" por mais dias e ainda a mais distritos.

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