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01 de julho de 2026 às 14:45

Aí está o novo símbolo do Sporting

No dia em que comemora 120 anos, o Sporting divulgou o novo símbolo. Às 19h06, os leões vão ainda revelar o equipamento comemorativo do aniversário.

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