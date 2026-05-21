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21 de maio de 2026 às 13:33

“Monstruoso, desumano, indigno”: Espanha reage a vídeo de ativistas da flotilha amarrados e exige pedido de desculpas

Seguiam a caminho da Faixa de Gaza.

O governo espanhol exigiu, esta quinta-feira, um pedido de desculpas público por parte de Israel, após o ministro da Segurança Nacional israelita dos ativistas da flotilha detidos ajoelhados e algemados, enquanto ouviam provocações. O Governo português o sucedido.

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