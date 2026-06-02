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02 de junho de 2026 às 22:53

Ministério Público deve "esclarecer" uso de 400 inspetores na Operação Imergente, diz Duarte Cordeiro

Na quinta-feira, foram feitas buscas em várias freguesias de Lisboa envolvendo inspetores da Unidade Nacional de Combate à Corrupção.

Ex-ministro do Ambiente da Ação Climática Duarte Cordeiro analisou esta terça-feira, no NOW, a da Polícia Judiciária a autarquias lideradas pelo Partido Socialista, questionando a proporcionalidade dos meios utilizados pelo Ministério Público.

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