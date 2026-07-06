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06 de julho de 2026 às 18:53

Crianças afetadas pelos sismos na Venezuela recebem apoio psicológico através de brincadeiras

Imagens partilhadas pelo presidente de El Salvador, este domingo, mostram equipas de emergência salvadorenhas a prestar apoio psicológico e emocional a crianças afetadas pelos sismos na Venezuela. Através de jogos e atividades recreativas, os operacionais procuram ajudar os mais novos a lidar com o trauma vivido.

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