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26 de maio de 2026 às 07:40

México disponível para receber seleção do Irão durante Mundial de 2026

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou, na segunda-feira, que o país está disponível para receber a seleção iraniana durante o Mundial de futebol de 2026, após Washington ter levantado objeções à permanência da seleção iraniana em território norte-americano.

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