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22 de junho de 2026 às 15:00

Maior festival de papagaios do mundo enche os céus da Dinamarca de várias cores

Cerca de 25 mil papagaios de todas as formas, tamanhos e cores encheram os céus da ilha de Fano, na Dinamarca, este domingo, durante o maior festival de papagaios do mundo.

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