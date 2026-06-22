Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
22 de junho de 2026 às 16:14

Rússia assinala 85.º aniversário da invasão nazi da União Soviética

O presidente russo, Vladimir Putin, depositou, esta segunda-feira, uma coroa de flores no Túmulo do Soldado Desconhecido, em Moscovo, para assinalar o 85.º aniversário da invasão nazi da União Soviética. As cerimónias decorreram também noutras cidades russas e na Bielorrússia.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30