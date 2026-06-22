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22 de junho de 2026 às 14:00

“Remada viking” invade Times Square antes do jogo da Noruega frente ao Senegal

Centenas de adeptos noruegueses juntaram-se no domingo em Times Square, em Nova Iorque, EUA, para recriar a famosa “remada viking” antes do jogo da Noruega frente ao Senegal, para o Mundial 2026. O jogo disputa-se na madrugada desta terça-feira.

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