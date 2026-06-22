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22 de junho de 2026 às 16:00

Tesla embate contra casa e mata mulher no Texas

Uma mulher de 76 anos morreu, na sexta-feira à noite, quando um Tesla, que estaria em modo de condução autónoma, se despistou e embateu contra uma casa, no estado norte-americano do Texas. A mulher estava dentro da residência. As autoridades afirmam que o condutor não apresentava sinais de embriaguez e estão a investigar se o sistema de condução autónoma estava ligado no momento do acidente.

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