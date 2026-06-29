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29 de junho de 2026 às 10:45

Equipas norte-americanas resgatam homem dos escombros quatro dias após os sismos que abalaram a Venezuela

Elementos de uma equipa de busca e resgate dos EUA retiraram um homem com vida dos escombros, este domingo, no estado venezuelano de La Guaira, quatro dias após os dois terramotos que abalaram o país.

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