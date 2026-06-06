Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
06 de junho de 2026 às 13:00

Kuwait interceta drones e mísseis iranianos após ataques dos EUA ao Irão

As defesas aéreas do Kuwait intercetaram vários drones e mísseis lançados pelo Irão, numa nova escalada de tensão no Golfo. O incidente ocorreu após ataques norte-americanos contra alvos militares iranianos.

Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30