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24 de julho de 2026 às 13:39

Jovem de 22 anos morre em colisão com camião no IC1

Uma colisão entre um camião de mercadorias e um veículo ligeiro provocou, na manhã desta sexta-feira, um morto e um ferido leve no IC1, na zona da Mimosa, freguesia de Alvalade, no concelho de Santiago do Cacém. Segundo avança o Correio da Manhã, a vítima mortal é um jovem de nacionalidade alemã, de 22 anos, que conduzia o carro. O ferido ligeiro é o condutor do veículo pesado, um homem de nacionalidade portuguesa, de 49 anos, que após receber assistência médica no local do acidente, foi transportado para o serviço de urgência do HLA, em Santiago do Cacém.

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