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24 de julho de 2026 às 14:15

Como serão as próximas notas de euro? Veja aqui os 10 designs finalistas em que pode votar

Figuras da cultura europeia, aves, natureza ou edifícios emblemáticos. Há dez propostas de desenho para a nova série de notas de euro e os europeus são chamados a votar nas suas favoritas, até dia 21 de setembro, no site do Banco Central Europeu.

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