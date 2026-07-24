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24 de julho de 2026 às 10:31

Jogadores do Benfica saem de hotel na Suíça rumo a Portugal após derrota contra o St. Gallen

O Benfica arrancou esta quinta-feira oficialmente a época 2026/27 com uma derrota, ao perder 2-1 em casa dos suíços do St. Gallen.

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