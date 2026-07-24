Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
24 de julho de 2026 às 12:41CM

EUA bombardeiam alvos no Irão pela 13.ª noite consecutiva

Os Estados Unidos voltaram a lançar ataques contra alvos no Irão, naquela que foi a 13.ª noite consecutiva de bombardeamentos. O Comando Central norte-americano afirma que a operação pretende proteger a navegação no Estreito de Ormuz, enquanto o conflito continua a escalar.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30