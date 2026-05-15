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15 de maio de 2026 às 11:18

José Mourinho diz que neste momento para o Benfica conseguir “coisas grandes” são precisos “milagres”

Ex-futebolista disse ainda, em conferência de imprensa, que se orgulha de ser treinador do Benfica.

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