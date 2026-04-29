Sábado – Pense por si

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29 de abril de 2026 às 12:48

José Luís Carneiro deu toques na bola em direto do 'Olá, Bom Dia!'

Líder do PS foi um dos convidados desta quarta-feira do programa das manhãs da CMTV.

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