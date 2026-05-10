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10 de maio de 2026 às 10:25

“Isto não é outro COVID”, garante diretor-geral da OMS sobre surto de hantavírus em navio

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde tentou tranquilizar a população de Tenerife, garantindo que o surto de hantavírus num navio não representa uma nova pandemia como a da COVID-19.

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