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11 de maio de 2026 às 13:30

Israel divulga imagens da demolição de túneis subterrâneos na Faixa de Gaza

O exército israelita divulgou, esta segunda-feira, um vídeo do que diz ser a demolição de túneis subterrâneos no sul da Faixa de Gaza. Israel afirma ter destruído quatro túneis, com uma extensão total de cerca de quatro quilómetros.

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