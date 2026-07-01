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01 de julho de 2026 às 15:27

Homem escapa de incêndio em apartamento ao fugir pela janela do vizinho em Antuérpia

Imagens impressionantes mostram um homem a sair da varanda do apartamento e a fugir pela janela do vizinho para escapar de um incêndio que deflagrou, esta quarta-feira, num edifício residencial em Antuérpia, na Bélgica.

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