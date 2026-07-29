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29 de julho de 2026 às 19:58

Infantino quer vender o Mundial: O que está em causa?

Gianni Infantino termina o mandato como presidente da FIFA em 2031 e, nessa altura, segundo o The Telegraph, tenciona tornar-se presidente da nova entidade comercial que a organização que tutela o futebol mundial pretende criar, chamada 'FIFA Forward Enterprise', e vender os direitos da competição a privados. Uma situação que está a abalar os alicerces do desporto-rei, conforme explica o jornalista Guilherme Cabral.

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