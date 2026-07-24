Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
24 de julho de 2026 às 13:45

Incêndios intensos obrigam à retirada de milhares de pessoas no sudoeste de França

Os incêndios intensos que lavram, esta sexta-feira, perto da bacia de Arcachon, em Gironda, no sudoeste da França, já consumiram 8.700 hectares e levaram à retirada de milhares de pessoas.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30