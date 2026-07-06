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06 de julho de 2026 às 17:00

Incêndios florestais alastram na Albânia e obrigam a retirar pessoas de casa

Vários incêndios florestais deflagraram, este domingo, em diferentes zonas da Albânia, com os ventos fortes a acelerarem a propagação das chamas. Várias famílias tiveram de ser retiradas de casa. As autoridades detiveram um jovem de 20 anos suspeito de atear um dos fogos.

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